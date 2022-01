Ausländerbande verkaufte „Gras“ beim Hauptbahnhof

Übergaben in der Innenstadt

Das Suchtmittel erhielt er von einem afghanischen Staatsbürger, wobei die Übergaben in der Innenstadt Linz stattfanden. Die weitere Organisation hinsichtlich der Verteilung wickelte er über soziale Medien ab. Bei insgesamt drei Hausdurchsuchungen in Linz sicherten die Beamten Cannabiskraut sowie Bargeld aus den Suchtgiftgeschäften.