„Brüskierung für alle, die klimaneutral leben“

Gerade die jüngsten Entscheidungen in Sachen Heli-Skiing wirft die Frage auf, wie ernsthaft die Landesregierung an der Überwindung des Klimanotstandes arbeitet, wettert die stellvertretende Klubchefin. In einer Landtagsanfrage an Landeshauptmann Markus Wallner, will sie nun unter anderem wissen, wie viele Gesetze, Verordnungen und Förderungen bereits den Klimaschutz-Check durchlaufen haben.