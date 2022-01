Lichtermeer-Initiatoren für respektvollen Umgang

Appell, Zivilcourage zu zeigen

Und es sei auch „Tatsache, dass viele Handelsangestellte angstvoll in die Arbeit gehen, weil sie - wenn sie von Kunden das Maskentragen oder den 2G-Nachweis einfordern - angepöbelt und attackiert werden“. Hier bestehe auch die Forderung an die Politik zur Unterstützung, ebenso an die Arbeitgeber. An die Zivilgesellschaft richte sich der Appell, Zivilcourage zu zeigen, einzuschreiten oder die Polizei zu holen. Auch Anderl schilderte, es würde im Handel teils „dramatisch“ zugehen - und es sei falsch, an den Angestellten dort den Zorn auszulassen. „Gehen wir respektvoll mit diesen um.“