Hörl auf Platz 5 bei Geigers Titisee-Double

Der deutsche Skispringer Karl Geiger hat in Titisee-Neustadt auch den zweiten Weltcup-Bewerb gewonnen. Der DSV-Adler doppelte nach seinem Vortagessieg am Sonntag nach und triumphierte wie am Samstag vor dem Slowenen Anze Lanisek und Landsmann Markus Eisenbichler. Jan Hörl, der als Halbzeit-Dritter in den zweiten Durchgang gestartet war, wurde am Ende als bester Österreicher Tages-Fünfter. Stefan Kraft landete mit einem soliden Wettkampf als Neunter in den Top Ten.