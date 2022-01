Wird VdB auch ein zweites Mal kandidieren?

Dieses Jahr steht in Österreich wieder eine wichtige Wahl an. Die Wahl zum Bundespräsidenten. Obwohl diese Funktion normalerweise nur repräsentativer Natur ist, hatte Alexander Van der Bellen in seiner letzten Amtszeit zahlreiche Krisen zu managen. Die Ibiza-Affäre, Hausdurchsuchungen bei Ministern und ein erfolgreicher Misstrauensantrag waren nur einige Highlights seiner Amtszeit. Glauben Sie, dass Alexander Van der Bellen auch ein zweites Mal antritt?