Sexismusvorwurf: Grüne wettern gegen Bier-Werbung

Grund genug für die Wiener Grünen, deshalb eine Beschwerde beim Werberat einzubringen. „Frauenverachtung ist weder witzig noch originell“, so Viktoria Spielmann, Gemeinderätin (Grüne) zur „Krone“. Der Spruch sei für sie eindeutig abwertend gegenüber Frauen gemeint, auch weil er Frauen so darstellt, als hätten sie dem Mann zu dienen, selbst wenn sie einen Unfall haben oder sich vielleicht verletzen, so Spielmann.