Hawn: Erstes Date mit Russell im „Playboy“-Club

1968 standen Kurt Russell und Goldie Hawn zum ersten Mal gemeinsam vor der Kamera: für den Film „The One and Only, Genuine Original Family Band“. Damals war Hawn gerade erst 21 Jahre alt, Russell gar erst 16. Und doch hatten die beiden damals ihr „fantastisches erstes Date“, wie die Schauspielerin jetzt im Gespräch mit „Today with Honda & Jenna“ ausplauderte.