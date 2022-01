FIFA will Regeln für Leihspieler verschärfen

Der Fußball-Weltverband will mit kommender Saison die internationalen Regelungen für die Ausleihe von Spielern verschärfen. Dabei sollen unter anderem die mögliche Dauer einer Leihe und eine maximale Anzahl an Spielern, die ein Verein ausleihen darf, festgelegt werden, wie die FIFA am Donnerstag mitteilte. Die neuen Regeln sollen am 1. Juli in Kraft treten, sie müssen zuvor noch dem FIFA-Council für dessen nächste Sitzung formal unterbreitet werden.