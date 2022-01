„Proteste wurden von Terroristen unterwandert“

Fremde Kämpfer in den Spitälern

In einem Video zeigte der Außenminister zudem unveröffentlichtes Material, wo man sehen konnte, dass unter den Demonstranten Waffen verteilt wurde. Auch Leichen von Soldaten in durchlöcherten Autos und auf offener Straße liegende tote Polizisten wurden gezeigt. Insgesamt soll es 225 Todesopfer gegeben haben. Da die Quelle eine staatliche ist, sind aber auch diese Videos mit Vorsicht zu genießen. Laut dem Außenminister berichteten auch Ärzte in Spitälern, dass einige bei den Straßenkämpfen verwundete Personen weder Russisch noch Kasachisch gesprochen haben, andere mit sehr starkem Akzent, was ebenfalls als Beweis dafür genommen wird, dass man Opfer ausländischer Terroristen geworden ist. Dass einige der Demonstranten tatsächlich eine militärische Ausbildung genossen haben, gilt jedoch als Fakt.