Demonstranten belagerten einen Kinderhort in Linz

Die Demonstranten waren am Nachmittag durch die Wienerstraße in Linz gezogen. Dabei kamen sie an einem Hort vorbei, wo neugierige Kinder aus den Fenstern blickten. Dass diese Masken trugen empörte die Impfgegner offenbar massiv. Sie belagerten daraufhin das Gebäude und agitierten lautstark mit Megaphon und Pfeifen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen.