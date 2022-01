Ex-Diplomat (77): Hungerstreik in Luxushotel

444 Tage lang in iranischer US-Botschaft gefangen

Rosen ist einer von 52 US-Amerikanern, die im Jahr 1979 in der US-Botschaft in der iranischen Hauptstadt Teheran von iranischen Extremisten als Geiseln gehalten wurden. 444 Tage lang. Zuvor hatte eine Koalition aus Islamisten und anderen Demonstranten 1979 den Schah von Iran gestürzt. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter versorgt er die Öffentlichkeit nun mit den aktuellsten Nachrichten. „Meine Botschaft ist einfach: Kein Abkommen mit dem Iran, bevor nicht alle Geiseln frei sind“, sagt Rosen und fügt hinzu, dass er diese Botschaft sowohl der amerikanischen als auch der iranischen Delegation in Wien überbringen werde.