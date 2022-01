Wetter bei Rennen in Kitzbühel „nicht ideal“

Am Donnerstag bahne sich eine feuchte Strömung an, ließ der Experte wissen. Vor allem am Donnerstag, aber auch am Sonntag seien Schneefälle zu erwarten, wobei „vereinzelte Schneeschauer“ voraussichtlich auch am Freitag und Samstag nicht auszuschließen sind. „Sicherlich keine einfachen Bedingungen für die Rennen“, kommentierte der Meteorologe. Die Temperaturen werden über den gesamten Streckenverlauf im Minusbereich liegen, dazu komme teilweise lebhafter Wind.