2G-Kontrollen: Ungeimpfte Kunden immer radikaler

80 bis 90 Prozent der Kunden zeigen ihren Impfpass in Geschäften bereitwillig her - doch einer von zehn Kunden reagiere auf die Kontrollen emotional und aufgebracht, erklärte Will gegenüber dem Radiosender Ö3. Beschimpfungen stünden leider auf der Tagesordnung. „Es eskaliert immer mehr, weil insbesondere radikalere, ungeimpfte Kunden die Mitarbeiter belästigen, die Konfrontation suchen, mit dem Smartphone mitfilmen, das dann auf Social Media posten“, so Will.