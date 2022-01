Wolfsberger Kartbahn nach Gasaustritt evakuiert

Zu dem Kohlenmonoxid-Austritt in der Wolfsberger Kartbahn ist es am Samstag um etwa 20 Uhr gekommen. „20 bis 25 Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt in der Karthalle. Hauptsächlich Kinder und Jugendliche. Acht von ihnen mussten aufgrund von Verdacht auf Kohlenmonoxid-Vergiftung ins LKH Wolfsberg eingeliefert werden“, schildert Polizeisprecherin Lisa Sandrieser.