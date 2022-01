Raiffeisen nun mit Filialen in doppelter Mission

„Haus der Begegnung“ entsteht in St. Martin im Mühlkreis

In Sierning wurde direkt angrenzend zur Filiale mit „Das Franzi“ ein Coworking-Space eingerichtet, auch in Gmunden wurden solche Arbeitsplätze geschaffen. In St. Martin im Mühlkreis entsteht das „Haus der Begegnung“, das sich dann Raiffeisenbank, Pfarre und Musikkapelle teilen.