Star-DJ Gigi D‘Agostino schockt Fans mit Foto

Unklar, unter welcher Krankheit er leidet

Woran genau der Star-DJ der 2000er-Jahre leidet, sagt er nicht. Auch in seinem ersten Posting, in dem er seine Erkrankung öffentlich machte, ging er darauf nicht ein. „Leider kämpfe ich seit mehreren Monaten gegen eine schwere Krankheit, die mich aggressiv betroffen hat. Es ist ein ständiger Schmerz, ich finde keinen Frieden“, schrieb Gigi am 17. Dezember auf seiner Facebook-Seite.