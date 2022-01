Amerikaner naschen Linzer Torte aus St. Willibald

Ende des Monats soll Produktion in Betrieb gehen

Stillstand kennen Karl und Waltraud Guschlbauer nicht. Ende Jänner soll die automatisierte Schaumrollen-Produktion in Betrieb gehen, wenige Wochen später werden die Anlagen hochgefahren, an denen dann Linzer Torte und Linzer Schnitten produziert werden. Damit steht auch der Expansion in den USA nichts mehr im Wege - den Amerikanern wird die Süßware ab Sommer als „Linzer Cake“ serviert...