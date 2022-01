Mit einer 200-Euro-Prämie gegen den Elektromüll

35.000 Monitore vor Verschrottung gerettet

In Wien wurde das Erfolgsmodell erfolgreich erprobt. „Wir schenken ausgedienten Röhren- und Flachbildschirmen sowie PC-Monitoren an unserem speziellen Standort in Wien ein neues Leben“, geben Saubermacher-Gründer Hans Roth und sein Wiener Standortleiter auf diesem Sektor, Björn Von Glahn, bekannt. Pro Jahr gelingt es ihnen so, bis zu 35.000 Geräte zu retten. Ressourcenschonung pur also. Kernpunkt des österreichweit besonderen Pilotprojekts: Bereits im Zuge der Sammlung und Übernahme wird auf sorgsame Handhabung geachtet. Experten überprüfen dann jedes Gerät auf die erforderlichen Re-Use-Kriterien. Was noch instandsetzbar ist, wird verpackt und als Gebrauchtware an interessierte Kunden weitergegeben.