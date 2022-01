Pleiten, Pech & Pannen bei Tests und Piks in OÖ

„Das Jahr hat ja schon lustig angefangen“, meinte Romy Jakob…(77) aus Linz am „Krone“-Telefon, das nach der Geschichte um ein Trauner Pärchen, das wegen eines verspäteten PCR-Tests nicht in den Flieger durfte, Sturm läutete. Auch Frau Jakob ist ein Opfer des Testchaos. Sie hätte mit ihrem Gatten am 29. Dezember eine Silvester-Busreise in die Toskana angetreten. Am 27. machte das dreifach geimpfte Paar einen PCR-Test im Linzer Design Center. Er bekam das Ergebnis am nächsten Tag, sie bis heute nicht. Die 800-Euro-Busreise hätte nur ihr Mann antreten dürfen, was er aber natürlich alleine nicht tat.