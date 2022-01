„PUBG: Battlegrounds“ ab sofort kostenlos spielbar

„PUBG: Battlegrounds“ war 2017 auf Steam in den Early-Access gestartet und hatte das Genre der sogenannten Battle-Royale-Shooter, in denen Gamer auf einer stetig kleiner werdenden Karte so lange gegeneinander kämpfen, bis nur noch einer von ihnen übrig ist, populär gemacht. Bis heute hat sich das Spiel laut Krafton mehr als 75 Millionen Mal auf PC und Konsolen verkauft.