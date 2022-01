Kilde: Keine Chance auf ein Date mit Shiffrin

Dass sich Kilde derzeit abseits der Trainings und Rennen in Wengen in seinem Zimmer im Hotel Caprice „einsperrt“, sei nun eben so angesichts der Corona-Lage und der nahenden Olympischen Spiele. Treffen mit seiner Mikaela? Fehlanzeige. „Wir werden das dann ab März wieder nachholen, jetzt ist das Programm dicht, die Lage schwierig.“ Weltcup-Boss Markus Waldner verriet übrigens in Wengen, dass der Zagreb-Slalom nun doch nicht auf der Planai nachgeholt wird. „Es wird nur einen Slalom in Schladming geben.“ Also jenen am 25. Jänner.