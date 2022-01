Vulkanausbruch auf Galapagos bedroht rosa Leguane

Galapagos gehört zum UNESCO-Welterbe

Die zu Ecuador gehörenden Galapagosinseln liegen im Pazifik und gehören seit 1978 zum UNESCO-Welterbe. Auf dem Archipel gibt es eine einzigartige Vielfalt an Flora und Fauna auf und die größte Zahl an endemischen Arten - also Arten, die nur an einem bestimmten Ort vorkommen.