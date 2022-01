Der Traum Australian Open ist zum Greifen nahe!

Bereits zwei Siege hat Österreichs derzeit beste Tennisspielerin Julia Grabher in der Qualifikation für die Australian Open - dem ersten Höhepunkt des Jahres - eingefahren. Mit nur einem weiteren Sieg am Freitag ist für die Dornbirnerin der erstmalige Einzug in die Hauptrunde eines Grand Slam Turniers zum Greifen nahe.