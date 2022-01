Schleusen, Stempel und Security im ganzen Land

Tag 1 der verpflichtenden 2-G-Kontrollen auch in Oberösterreich! Die „Krone“ schaute sich quer durchs Land um. In der Regel wird der Grüne Pass verlangt, wenn auch mit unterschiedlichem Nachdruck. Die freiwilligen Stempelaktionen in Shopping-Tempeln werden unterschiedlich gut angenommen. „Ich lass’ mir doch keinen Stempel aufdrücken wie bei der Viehbeschau“, meinte ein Kunde in der Rieder Weberzeile. Musste er auch nicht. Wie in der Linzer Passage soll dieser das Leben erleichtern.