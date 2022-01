Weltmeister-Sportschütze (19) erschoss sich selbst

Wie italienische Medien berichten, war Ghilli am Dreikönigstag mit einigen Freunden zu einem Jagdausflug in ein Waldgebiet nahe Montecatini Val di Cecina in der Provinz Pisa aufgebrochen. Was als harmlose Feiertagsbeschäftigung geplant war, wuchs sich mit der Zeit allerdings zur ganz großen Tragödie aus ...