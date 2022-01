NFL: 49ers stehen nach Overtime-Krimi in Playoffs

Bis zur Halbzeit des NFC-West-Klassikers war die Laune der 49ers-Fans wohl noch etwas getrübt. Nachdem die Hausherren aus Los Angeles mit 17:0 in Führung gegangen waren, gelang San Franciso am Ende des zweiten Viertels lediglich ein Field Goal für drei Punkte - ein schwacher Wermutstropfen, bedenkt man, dass der Platz für die Playoffs nach aktuellem Stand an die New Orleans Saints gehe, die in Atlanta parallel in Führung gingen.