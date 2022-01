Désirée Nick bei Dreharbeiten zusammengebrochen

Beim Dreh einer neuen RTL-Sendung ist Désirée Nick am Freitagabend plötzlich zusammengebrochen. Der Rettungsdienst war vor Ort und versorgte die Entertainerin. „Mir ist fast das Herz stehen geblieben“, erklärte Nick am Samstag. Ihr Herzschlag sei stark verlangsamt gewesen. Erinnern kann sie sich aber an wenig.