Hasenhüttl zu Eigentümer: „Sie werden uns helfen“

Hasenhüttl erklärte am Freitag gegenüber Reportern, dass Southampton im Jänner-Transferfenster Spieler ins Visier nehmen könnte, die der Verein normalerweise nicht verpflichtet hätte, warnte aber vor einer „Verhaltensänderung“. Die neuen Eigentümer „kennen sich mit Fußball aus, sie kennen sich mit dem Geschäft aus, und sie werden uns in der Zukunft helfen“, meinte Hasenhüttl in seiner Pressekonferenz vor dem FA-Cup-Spiel beim Zweitligisten Swansea City.