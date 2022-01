Klirrend kalte Nacht: Erstmals minus 20 Grad

Die Zutaten für strengen Frost in der Nacht waren bereitgestellt: Windstille und eine fast wolkenlose Nacht ließen vor allem im Westen Österreichs die Temperaturen purzeln. Plusgrade werden am Freitag allerdings auch tagsüber in ganz Österreich spärlich gesät sein. Erwartet werden höchstens bis zu plus 3 Grad.