Mehr Psycho-Hilfen für gebeutelte Corona-Jugend

Monatelang kein Präsenzunterricht, eingeschränkte soziale Kontakte, kein Fortgehen: Vieles von dem, was das Leben von Jugendlichen gewöhnlich prägt, ist mit Corona weggefallen. Welche Folgen das hat, führte zuletzt eine Studie der Donau-Universität Krems drastisch vor Augen: Mehr als sechs von zehn Mädchen und fast 40 Prozent der 14- bis 20-Jährigen leiden in Österreich an einer mittelgradigen Depression. Ein Fünftel der Mädchen und 14 Prozent der Burschen denken entweder täglich oder mehr als die Hälfte der Tage an Suizid. Laut Sozialversicherung ist der Anteil der Antidepressiva unter jungen Menschen infolge der Coronakrise österreichweit um 41 Prozent gestiegen.