Betriebe bilden jetzt wieder mehr Lehrlinge aus

Freilich liegen wir noch immer unter dem Vorkrisen-Niveau, aber für Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) geht „der Trend in die richtige Richtung“. Die Zahl der von Firmen aufgenommenen neuen Lehrlinge stieg innerhalb eines Jahres in allen Bundesländern mit Ausnahme von Wien (siehe Grafik unten). Besonders groß war das Plus in der Steiermark (+9,4 Prozent), Niederösterreich (+7,3 Prozent) und Kärnten (+6,8 Prozent).