Wirtschaft läuft stark: Lehrlinge dringend gesucht

1205 sofort besetzbare Lehrstellen wurden zuletzt gemeldet. Das bedeutet ein Plus von 301 Plätzen gegenüber dem vergleichbaren Zeitpunkt vor der Coronakrise. Gleichzeitig suchen aber auch 430 junge Frauen und 692 Burschen eine Lehrstelle. Die Verteilung ist sehr unterschiedlich: In den Bezirken Zwettl und Waidhofen an der Ybbs kommen auf einen Lehrstellensuchenden im Schnitt sechs offene Stellen.