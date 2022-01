Pandemie kostete Österreich rund 74.000 Jobs

Österreich startete aber auf niedrigerem Niveau als andere Länder

Österreich und Luxemburg befinden sich am anderen Ende des Spektrums: Als einzige Länder im Euroraum weisen sie eine negative Bilanz im Zehn-Jahres-Vergleich auf. Die Arbeitslosenquote ist hierzulande von 2012 bis 2021 um 1,1 Prozent gestiegen, in Luxemburg betrug das Plus 0,9 Prozent. Die Arbeitslosigkeit war in Österreich allerdings bereits vor zehn Jahren geringer als in anderen Euro-Ländern.