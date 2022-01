Jürgen Kessler gibt überraschend ÖGK-Vorsitz ab

ÖVP-Wirtschaftsbund-Direktor Jürgen Kessler ist eigentlich bekannt dafür, gerne auf mehreren Hochzeiten zu tanzen. Seit Montagabend ist er allerdings um eine Funktion ärmer. Er sei an die Grenze seiner Belastbarkeit gestoßen, die Aufgaben als Wirtschaftsbund-Direkter und ÖGK-Vorsitzender seien zeitlich - nicht zuletzt aufgrund der Pandemie - nur schwer zu vereinbaren, begründete er seinen Rückzug. Darüber hinaus habe ihm auch eine Corona-Infektion zu schaffen gemacht, in den vergangenen Wochen sei er gesundheitlich stark beeinträchtigt gewesen. Künftig will er sich voll und ganz auf den Wirtschaftsbund konzentrieren.