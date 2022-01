Omikron hat Anteil von 20 Prozent bei Infektionen

In Summe wurden im Burgenland bisher 161 Fälle der Variante registriert, einige sind bereits wieder genesen. 124 sind aktuell infiziert. Vom Koordinationsstab heißt es, dass bisher noch keine Omikron-Fälle ins Spital aufgenommen werden mussten. Mit Stand Montag wurden 49 an Corona Erkrankte in den Krankenhäusern behandelt. 13 davon mussten intensivmedizinisch betreut werden. Damit sind rund ein Drittel der verfügbaren Intensivbetten mit Corona-Fällen belegt.