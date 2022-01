„Werde noch stärker“

Dass der Tight End - ebenso wie Tirols Runningback Sandro Platzgummer bei den New York Giants - vorerst „nur“ im Trainingskader steht, ist Nebensache. Zumal beide ohne College-Erfahrung aus Österreichs Amateurliga in der Football-Milliardenliga andockten. „Ich wurde von Klub und Mitspielern super aufgenommen, sauge in meiner ersten Saison alle Eindrücke auf, habe extrem viel dazugelernt, mich weiterentwickelt“, betont „Seiko“. Dessen „Cards“ mit 10 Siegen in 15 Partien auf Platz 2 der NFC West liegen, zwei Runden vor Ende im Play-off stehen. Sonntag warten die Dallas Cowboys (Nummer 1 im Osten), gegen die Seikovits im Sommer schon Testspiel-Minuten sammelte.