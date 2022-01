„Müssen den ,Atom-Angriff‘ aus Brüssel abwehren!“

Nuklearer Salz-Brei aus durchgerosteten Fässern

So zeigt das deutsche Versuchs-Endlager Asse II die Problematik in erschreckender Weise auf: Seit 1968 wurden dort in einem Bergwerk mehr als 126.000 Fässer Nuklearmüll eingelagert. Nach 20 Jahren stellte man fest, dass Wasser eindringt, die Fässer durchrosten und sich mit dem enthaltenen Atommüll zu einem toxischen Salz-Müll-Brei verbindet. Seither wird verzweifelt versucht, die Giftbrühe an die Oberfläche zu bringen – und ein neues Atommülllager zu suchen.