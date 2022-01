Rumänen-Bande hatte es auf Linzer Freier abgesehen

Nachdem ein 30-jähriger Linzer am 3. Oktober einen Raub angezeigt hatte, meldete sich am 17. Oktober aufgrund eines Zeitungsartikel ein weiteres Opfer bei der Polizei. Über eine Internetplattform hatte sich ein 54-jähriger Linzer mit einem Unbekannten verabredet. Dieser vereinbarte am 7. September einen Freund mit in dessen Wohnung zu nehmen. Plötzlich verließ einer der Männer den Raum unter dem Vorwand, auf die Toilette zu gehen. Diese Gelegenheit nutzte der Unbekannte, um mehrere Gegenstände aus der Wohnung zu stehlen und flüchtete.