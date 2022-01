Großbrand in Dornbirn: Jugendlicher tatverdächtig

Nach dem Großbrand in Dornbirn am Silvesterabend konnte die Polizei nun einen tatverdächtigen Jugendlichen ausforschen. Dieser hatte einen Feuerwerkskörper gezündet, welcher sich versehentlich in die Garage eines Mehrparteienhauses verirrte und dort - vermutlich aufgrund eines Defektes - regelrecht explodierte.