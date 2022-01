Lukaku mit falschem Arbeitgeber in Biografie

Kurz darauf entdeckten Fans interessante Details auf der offiziellen Facebook-Seite des 28-Jährigen: Während er auf Profil- und Titelbild im Chelsea-Trikot zu sehen ist, steht in seiner Biografie lediglich „Inter Mailand“. Allzu persönlich nimmt sein Trainer Thomas Tuchel das Ganze aber nicht. „Er ist unser Spieler, er bleibt unser Spieler, wir werden unseren Spieler immer schützen“, sagte der Deutsche nach dem Unentschieden im Premier-League-Spiel gegen die „Reds“. Man müsse erst einmal die Situation bewerten und „verstehen, was er gesagt hat und warum er es gesagt hat“, sagte der 48-Jährige. Eine Rückkehr in den „Blues“-Kader lässt er aber weiterhin offen.