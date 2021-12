Über Corona-Pandemie, Gesundheit und sichere Jobs

Die satte Mehrheit des Zugangs an freien Stellen im letzten Jahr entfällt auf den Dienstleistungssektor mit in Summe 18.600 Stellen. Großen Stellenzugang verzeichnen wir auch in der Produktion, hier vor allem bei der Metallwarenerzeugung. Es gibt also Branchen, die mit der Corona-Krise gewachsen sind, wie der Bereich „Gesundheit und Pflege“ und andere, die verloren haben, wie die Nachgastronomie. Das AMS hat sich darauf eingestellt, indem wir unsere Aus- und Weiterbildungsangebote in Zukunftsberufen wie im Gesundheitsbereich, in der Technik sowie im Bereich Klimaschutz ausgebaut haben.