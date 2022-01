Wird das Risiko von Atomkraft unterschätzt?

Während Deutschland den Ausstieg aus der Atomkraft weiter forciert, wird in anderen Ländern wieder der Einstieg in die Atomkraft diskutiert und gefordert. Jetzt hat der italienische Chef der in Rom mitregierenden Rechtspartei Lega, Matteo Salvini, sich für Italiens Rückkehr zur Atomenergie ausgesprochen. Auch die EU will nun Atomenergie als „klimafreundlich“ einstufen lassen. Ist Atomenergie eine Möglichkeit, um den Klimawandel entgegenzuwirken oder ist diese Energieform zu gefährlich und unberechenbar? Wir freuen uns auf Ihre Meinungen und Kommentare!