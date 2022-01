Verletzte und Beschädigungen durch Feuerwerk

Die Warnungen vor gefährlichem Silvesterfeuerwerk verhallen jedes Jahr erneut ungehört: In Oberösterreich gab es in der Neujahrsnacht wieder Verletzte und Beschädigungen. In St. Peter am Hart explodierte eine Rakete zu rasch, zwei Jugendliche wurden verletzt. In Wels stürzte ein 19-Jähriger vier Meter aus einem Fenster in die Tiefe. In Freistadt wurden ein Kanaldeckel gesprengt und eine Bushaltestelle demoliert.