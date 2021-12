Bissiger Gast ging auch auf Polizisten los

Weil ein 38-jähriger Bekannter ihre Wohnung nicht mehr verlassen wollte, rief eine 32-jährige Kroatin aus Regau gegen 19.30 Uhr die Polizei. Bei der Sachverhaltsaufnahme schilderte die Frau, dass ihr der Mann zuvor in die Unterlippe und in den Hals gebissen habe, nachdem sie ihn aus der Wohnung verweisen habe wollen. Der 38-jährige offensichtlich Beeinträchtigte verhielt sich von Beginn an gegenüber der Beamten aggressiv und beschimpfte diese. Mehrmalige Aufforderungen sich zu beruhigen, missachtete der Mann, im Gegenteil, er wurde immer aggressiver und ging auf einen der Polizisten los.