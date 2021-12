Marco Ladner im Halfpipe-Weltcup in Calgary 17.

Marco Ladner ist am Donnerstag beim Freeski-Weltcup in Calgary in der Halfpipe über Platz 17 nicht hinausgekommen. Damit hatte er das Finale der Top Ten verpasst, das der Kanadier Brendan MacKay mit 97,00 Punkten vor Alex Ferreira (USA/94,80) und Simon D‘Artois (CAN/94,40) gewann.