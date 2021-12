Das Wunder von Wien

Obwohl viele internationale Wettbewerbe im zu Ende gehenden Jahr nicht stattfinden konnten, hat es dennoch die eine oder andere WM gegeben, teilweise sogar mit österreichischer Beteiligung. Und so konnte sich, von der Weltöffentlichkeit völlig unbemerkt, Korporal Sargis Martirosjan, gebürtiger Armenier und Heeressportler aus Baden bei Wien, im usbekischen Taschkent einen unangefochtenen neunten Rang im Gewichtheben bis 109 Kilogramm sichern. Beim Judo wird es komplizierter, denn da sollte die WM in Wien stattfinden, was aber nicht geklappt hat, weil der Österreichische Judoverband es verabsäumt hatte, fristgerecht die Gebühr für die Durchführung an den Weltverband zu überweisen. Und so war es dann die László Papp Sportarena in Budapest, wo sich die Damen und Herren in den unpraktischen Kitteln herumbalgten. Am Ende stand durch die Bronzemedaille von Michaela Polleres aus Reichenau an der Rax immerhin Platz 20 in der Nationenwertung fest und der ÖJV konnte wegen der nicht durchgeführten Überweisung sogar ein paar Euro für den Ankauf irgendwelcher Gürtel auf die hohe Kante legen.