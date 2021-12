Lukas Podolski schimpft: „Er hat alle getäuscht!“

Polen ist - wie Österreich - bei den Playoffs der WM-Qualifikation dabei und hofft noch auf die Teilnahme am Winter-Turnier in Katar. Ende März trifft das Team zunächst auf Russland, bei einem Sieg anschließend auf den Gewinner des Duells zwischen Schweden und Tschechien. „Zeigt jetzt allen, dass es ein großer Fehler von Sousa war und schafft den Sprung zur WM in Katar“, so „Poldi“.