„Unser Blauer Planet darf nicht Uranus werden“

In der Anfrage an Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ist es, wie berichtet, der FPÖ um die Rolle des Forschungskoordinators des Landes, Werner Gruber, gegangen. Wie viel der renommierte Physiker für seine Arbeit erhält, wurde der FPÖ genau mitgeteilt. Viel ist es nicht. Das Land will jedenfalls von Grubers Fachwissen profitieren.