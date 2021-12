Historiker finden zweite Zeitkapsel unter Statue

In der Statue des Südstaaten-Generals Robert E. Lee ist eine weitere Zeitkapsel gefunden worden. Historiker hoffen, dass es sich dabei um jene handelt, nach der sie fieberhaft gesucht haben. Bei einer zuvor in dem Sockel entdeckte Kiste hatte es sich nämlich nicht um den erhofften Schatz gehandelt, der auch in einem Zeitungsartikel erwähnt worden war. Die Forscher hoffen unter anderem ein Bild des ermordeten Präsidenten Abraham Lincoln in dem neuen Fund zu entdecken. Wer die andere, zuerst gefundene Kiste in dem Sockel versteckt hatte, darüber gibt es bereits Vermutungen.