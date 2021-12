Ungeimpfter Ski-Star wurde mit dem Tod bedroht

„Es waren schon einige sehr persönliche Angriffe dabei, die mir entsprechend nahe gegangen sind“, schildert Kryenbühl vor dem Rennen in Bormio gegenüber „Blick“. „Weil die Resultate in Gröden nicht wie gewünscht ausgefallen sind, hat auch das öffentliche Interesse an meiner Person nachgelassen. Mittlerweile habe ich mir aber auch einen besseren Selbstschutz angeeignet. Wenn im ‘Blick‘ ein Artikel über mich erscheint, lese ich die unten ­stehenden Kommentare der ­Leser nicht mehr.“